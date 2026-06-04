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SARONNO – L’associazione Amici di Betania, realtà che da anni opera a sostegno delle persone in difficoltà attraverso la mensa dei poveri della città di Saronno, annuncia la nomina di don Giuseppe Marinoni alla carica di presidente.

La designazione è stata proposta dal consiglio direttivo dell’associazione e accettata da don Giuseppe, attuale prevosto di Saronno, che succede ad Armando Giudici (che a sua volta avrà la funzione di vice presidente operativo). Quest’ultimo aveva assunto l’incarico pro tempore dopo la conclusione anticipata del mandato di don Claudio Galimberti, garantendo continuità e stabilità all’azione dell’associazione.

Nel motivare la propria disponibilità ad assumere la presidenza, don Giuseppe ha richiamato anzitutto il valore della tradizione che ha sempre visto il prevosto della città ricoprire questo ruolo, rendendo così omaggio alla memoria di don Angelo Centemeri, fondatore e primo presidente dell’associazione. Di lui ha ricordato la tenace opera di costruttore di relazioni e la capacità di coinvolgere il mondo associativo e le istituzioni cittadine in un progetto condiviso di solidarietà.

Don Giuseppe ha inoltre sottolineato la particolare sensibilità che da sempre lo lega al tema dell’emergenza alimentare, ricordando come, durante il suo precedente ministero pastorale a Magenta, abbia promosso la nascita di un’esperienza analoga a quella della mensa saronnese.

Infine, il nuovo presidente ha evidenziato il profondo legame tra la mensa eucaristica e la mensa dedicata a chi vive situazioni di bisogno: entrambe, pur nella loro specificità, si pongono al servizio delle necessità più profonde della persona e rappresentano luoghi di accoglienza, condivisione e attenzione all’uomo.

L’Associazione Amici di Betania rivolge a don Giuseppe Marinoni i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che il suo impegno contribuirà a proseguire e rafforzare la missione di solidarietà che da sempre caratterizza l’opera dell’Associazione.

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