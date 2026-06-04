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SARONNO – Una famiglia affidataria accenderà un cero “per grazia ricevuta” davanti alla reliquia di san Carlo Acutis. L’appuntamento è in programma domenica 7 giugno al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, durante l’iniziativa “R-Estate con Acutis”, che si ripeterà ogni prima domenica del mese fino a settembre.

Il momento di ringraziamento si terrà alle 17.25, subito dopo l’esposizione solenne della reliquia del giovane beato. A compiere il gesto sarà una famiglia che ha voluto testimoniare la propria gratitudine per quanto avvenuto dopo aver lasciato, il 18 maggio dello scorso anno, un messaggio nella “cassetta della posta” dedicata a Carlo Acutis presente in santuario.

Secondo quanto raccontato dalla famiglia in una testimonianza inviata al santuario, dal giorno successivo alla richiesta di preghiera diverse situazioni sarebbero migliorate. Un ulteriore segno considerato particolarmente significativo sarebbe arrivato il 18 maggio di quest’anno, data che coincide con l’anniversario del battesimo di Carlo Acutis.

Negli ultimi mesi sono diverse le testimonianze di fedeli che hanno raccontato esperienze di particolare vicinanza spirituale attribuite all’intercessione di Acutis. Tra queste anche quelle già rese note dai genitori di Matilde Carola e da Carla e Carolina.

Da oltre due anni il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli ospita la “cassetta della posta” di Carlo Acutis, dove i fedeli possono lasciare intenzioni di preghiera sia personalmente sia tramite posta elettronica. I messaggi vengono poi affidati simbolicamente al giovane beato durante le celebrazioni mensili.

Il programma di domenica prevede alle 17.25 l’esposizione della reliquia e la recita del rosario. Alle 18 seguirà la messa durante la quale saranno affidate a Carlo Acutis tutte le richieste e le intenzioni giunte nella sua cassetta della posta.

Per favorire la partecipazione, dalle 17 saranno aperti anche il secondo e il terzo parcheggio del complesso del santuario, con accesso da viale Santuario 27.

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