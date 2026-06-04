SARONNO – Pugni e schiaffi in mezzo alla strada tra le auto in transito: è finita con una violenta scazzottata la lite scoppiata nel tardo pomeriggio di lunedì 1 giugno in via don Giuseppe. L’episodio si è verificato intorno alle 18 davanti agli occhi di diversi automobilisti e passanti. Tutto sarebbe iniziato sul marciapiede con alcuni insulti lanciati a distanza tra due uomini stranieri. Le parole hanno presto lasciato spazio ai fatti e la tensione è salita rapidamente.

Secondo quanto raccontato da chi ha assistito alla scena, uno dei due avrebbe rovesciato un cassonetto. Da quel momento la situazione è degenerata. I contendenti hanno iniziato a colpirsi con pugni e schiaffi fino a finire a terra. La scazzottata si è spostata anche sulla carreggiata, tra le vetture che in quel momento stavano percorrendo la strada. Per alcuni minuti i due hanno continuato a fronteggiarsi mentre diversi passanti si fermavano ad assistere alla scena. A riportare momentaneamente la calma sono stati due conoscenti che sono riusciti a dividerli.

Sembrava la conclusione della vicenda. Uno dei due si stava infatti allontanando a bordo di un monopattino quando sarebbe arrivato un nuovo colpo sferrato dall’altro uomo. Un gesto che ha fatto ripartire la lite. I due sono tornati a rotolare sull’asfalto colpendosi nuovamente con pugni e schiaffi davanti agli sguardi attoniti di chi si trovava nella zona. Solo dopo qualche altro minuto la situazione si è definitivamente placata. Terminato il confronto, i due si sono allontanati autonomamente, uno in bicicletta e l’altro sul monopattino, senza ulteriori conseguenze immediate. Al momento non risultano interventi delle forze dell’ordine né sviluppi giudiziari collegati all’accaduto.

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