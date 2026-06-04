Primo piano

Capita a diversi runner di rientrare a casa dopo un allenamento con piedi affaticati e polpacci indolenziti e duri, riscontrando anche una certa rigidità a livello di ginocchia e schiena. Spesso, a provocare tali disturbi sono scarpe acquistate con eccessiva fretta.

A ogni runner le scarpe più indicate

Innanzitutto occorre definire il proprio profilo da runner. Se un principiante non ha le stesse esigenze di un esperto in materia, lo stesso può dirsi per chi è abituato ad affrontare dei lenti o, al contrario, ripetute o allenamenti in pista. È importante anche tener conto del peso e della tipologia di terreno preferita (asfalto, sterrato, percorso misto). I migliori ecommerce specializzati sono in grado di offrire molteplici opzioni, aiutando gli utenti nella selezione grazie alla presenza di diversi filtri. I modelli hoka scarpe, ad esempio, permettono ai runner di calzare scarpe ottimamente ammortizzate, confortevoli e belle da vedere.

Un solo paio potrebbe non essere sufficiente

Una persona che si allena con regolarità, e ambisce a migliorare progressivamente i risultati ottenuti, non dovrebbe negare a priori l’acquisto di due paia di scarpe running dalle caratteristiche differenti: uno da utilizzare per le uscite lente e l’altro, leggero e reattivo, indicato per le sessioni più brillanti. Un runner avvicinatosi da poco al mondo della corsa, invece, ha in affidabilità, versatilità, comfort, buona stabilità generale e ammortizzazione equilibrata le caratteristiche da ricercare.

Fattori cardine al momento dell’acquisto

Un runner che si allena una volta a settimana (o al massimo un paio di volte), oppure ama alternare la corsa a sessioni di camminata veloce e allenamenti in palestra, non è costretto a dotarsi di una scarpa dall’elevato contenuto tecnico. Il rischio sarebbe di spendere più soldi del previsto non arrivando a sfruttare appieno le tecnologie disponibili. Meglio propendere, piuttosto, per un modello comodo, resistente ed equilibrato. Sono soprattutto il peso dell’atleta, il ritmo tenuto durante gli allenamenti e la distanza, a determinare il livello di protezione di cui si ha bisogno, la struttura e il grado di reattività delle scarpe.

Ritmo di corsa e distanza

Un runner dal peso non indifferente capace di allenarsi tutti i giorni trarrebbe giovamento da scarpe con basi d’appoggio più ampie e intersuole dalla maggiore consistenza. Per corse a velocità ridotta, o condotte comunque a un ritmo medio, sono consigliate scarpe stabili e comode. Modelli più leggeri e scattanti, dal canto loro, rappresentano la scelta ottimale per spingere su ritmi elevati. Per quanto concerne la distanza percorsa, è nelle mezze maratone o nelle maratone che la ricerca del giusto comfort raggiunge la massima importanza.

Quando sostituire le scarpe da running

Spesso, a essere sottovalutata dai runner è la necessità di sostituire le scarpe. Pur non esistendo una regola valida per tutti, meglio cambiarle una volta corsi tra i 500 e gli 800 chilometri. Chi in media ne percorre una trentina a settimana potrebbe procedere alla sostituzione dopo 4-6 mesi. Il motivo? Chilometro dopo chilometro, l’ammortizzazione nell’intersuola tende a comprimersi, portando a ridurre via via il ritorno di energia.

Indicare le migliori scarpe da corsa del mercato non è possibile, in quanto la scelta dipende in larga parte dalla tipologia di runner e dalle sue abitudini. Il terreno su cui si corre, la frequenza, le distanze percorse, le caratteristiche dei piedi: ecco gli elementi che influiscono maggiormente sulla decisione finale. Solo valutandoli con consapevolezza si arriverà a un acquisto ottimale.