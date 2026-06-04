Primo piano

SARONNO – “La risposta della sindaca Ilaria Pagani alla cittadina che denunciava l’insicurezza nella zona della stazione ferroviaria è, purtroppo, esattamente ciò che ci aspettavamo: belle parole, tanta comprensione umana, e una lunga lista di responsabilità scaricate su altri. Leggendo la lettera della prima cittadina, non muova a questi sCarica barile, si evince che il problema è colpa di Ferrovie Nord, della Prefettura, delle Forze dell’Ordine, della Regione, del Governo centrale. Tutti colpevoli, insomma, tranne chi amministrazione di Saronno da mesi e ha il dovere — e gli strumenti — di agire concretamente qui, adesso, per i propri cittadini”.

Inizia così la nota della Lega Saronno che torno a parlare di sicurezza.

“La signora che ha scritto alla sindaco non stava esagerando. Stava raccontando una realtà vissuta sulla propria pelle, una realtà che centinaia di saronnesi conoscono bene: la stazione ferroviaria e le aree limitrofe sono diventate terra di nessuno, dove i presunti malviventi agiscono indisturbati e i cittadini onesti abbassano la testa e camminano in fretta. Questo è il degrado che l’amministrazione di centrosinistra non riesce — o non vuole — affrontare con la necessaria determinazione.

Ma il problema non si ferma alla stazione. La situazione di insicurezza a Saronno è ormai diffusa e drammatica su tutto il territorio cittadino: dal centro alla periferia.

I boschi di Cascina Colombara sono diventati rifugio e piazza di spaccio per chi vive di criminalità, frequentati da spacciatori che operano indisturbati, senza alcun timore di essere fermati, controllati e identificati. Ancora peggio, Cascina Colombara è di fatto abbandonata nelle mani di chi spaccia e delinque, in una situazione di degrado totale che i residenti della zona vivono ogni giorno sulla propria pelle. In queste aree i malviventi fanno letteralmente ciò che vogliono, forti di una presenza della polizia locale del tutto insufficiente e di un’amministrazione comunale che non ha mai affrontato il problema con la serietà che merita.

La Lega Lombarda di Saronno chiede con forza da sempre una cosa semplice: controlli sistematici e continuativi sui soggetti sospetti che gravitano attorno alla stazione, nei boschi e nelle aree degradate come Cascina Colombara. Non operazioni spot, non progetti dal nome altisonante che esistono sulla carta ma non si vedono sui marciapiedi.

Vogliamo la Polizia Locale presente, visibile, attiva anche nelle ore serali, con il preciso mandato di identificare e controllare chi desta fondato sospetto di attività criminale.

Il presidio permanente della Polizia Ferroviaria è “confermato ma ancora atteso”, scrive la sindaca. Nell’attesa, cosa si fa? Si continua a fare scaricabarile.

Mentre l’amministrazione comunale di Saronno temporeggia e rimanda, la Lega a livello nazionale e regionale lavora concretamente per la sicurezza del territorio. È di pochi giorni fa la notizia della posa della prima pietra della nuova caserma dei Carabinieri Cacciatori alla Cascina Malpensa — un reparto che assumerà il nome di “Cacciatori delle Alpi” e sarà dedicato al pattugliamento delle zone boschive e al contrasto dello spaccio e delle attività criminali nelle aree più difficili da presidiare.

Un risultato reso possibile grazie all’impegno concreto del deputato leghista Stefano Candiani, che ha portato il progetto in Parlamento fin dall’inizio, lavorando con il ministro Giorgetti e con il sottosegretario Molteni. Quella è la Lega che fa: non aspetta, non scarica, non scrive lettere. Individua un problema, propone una soluzione, ottiene un risultato.

Chiediamo alla sindaca Pagani di prendere esempio. Batta i pugni sul tavolo, potenzi i turni serali della Polizia Locale, autorizzi controlli mirati sui soggetti sospetti. Strumenti come i Daspo urbani e i fogli di via esistono: vengono usati, o restano anch’essi “in attesa”?

I saronnesi non chiedono gentilezza. Chiedono sicurezza. Chiedono di poter attraversare il sottopasso della stazione senza paura, di passeggiare nei boschi senza imbattersi in spacciatori, di non dover guardare ogni giorno il degrado di Cascina Colombara, del centro città e delle periferie come se fosse una cosa normale.

Saronno merita un’amministrazione che difenda i propri cittadini. Non una che li consoli dopo averli abbandonati.

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