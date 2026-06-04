Primo piano

CARONNO PERTUSELLA – Quattro esuberi annunciati nello stabilimento locale e uno sciopero di otto ore già proclamato per lunedì 8 giugno. È la risposta dei sindacati all’apertura della procedura di licenziamento collettivo avviata da Teva, multinazionale del settore farmaceutico, che coinvolge complessivamente circa 100 lavoratori in Italia.

La mobilitazione riguarda anche il sito produttivo di Caronno Pertusella, dove secondo quanto comunicato dalle organizzazioni sindacali sono previsti quattro esuberi. Il piano annunciato dall’azienda interessa circa il 20 per cento della forza lavoro italiana del gruppo, pari a un centinaio di dipendenti sui circa 500 impiegati nei quattro stabilimenti presenti nel Paese.

Per protestare contro la decisione aziendale, le sigle Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, insieme alle rappresentanze sindacali unitarie, hanno proclamato uno sciopero di otto ore per lunedì 8 giugno nello stabilimento di Caronno Pertusella. La stessa durata è prevista anche per i siti di Rho e Santhià, mentre a Villanterio la mobilitazione sarà articolata su tre giornate.

Secondo i sindacati, il piano rappresenta un intervento pesante sul fronte occupazionale e rischia di avere conseguenze significative sui lavoratori coinvolti e sui territori dove sono presenti gli stabilimenti produttivi. Per questo motivo, oltre allo sciopero, è stato dichiarato lo stato di agitazione con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.

Lo stabilimento di Caronno Pertusella è uno dei poli italiani dedicati alla produzione di principi attivi farmaceutici. Attività analoghe vengono svolte anche nei siti di Rho, Santhià e Villanterio, tutti coinvolti dalla riorganizzazione annunciata dal gruppo.

La preoccupazione sul futuro del comparto era già emersa nei mesi scorsi, quando erano circolate le prime indiscrezioni relative a un piano di contenimento dei costi che interessava il gruppo TAPI, divisione specializzata nella produzione di principi attivi e collegata a Teva.

Nei prossimi giorni sono attesi ulteriori confronti tra azienda e organizzazioni sindacali, mentre i lavoratori si preparano alla giornata di sciopero dell’8 giugno per chiedere il ritiro del piano di riduzione del personale e l’apertura di un percorso alternativo che tuteli i livelli occupazionali.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09