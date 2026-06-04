iltra2

TRADATE – Nuova giornata di mobilitazione all’Ibs Technology di Tradate. Per venerdì 5 giugno le rappresentanze sindacali hanno proclamato uno sciopero generale aziendale di otto ore che coinvolgerà tutti i turni e il personale giornaliero, accompagnato da un presidio permanente davanti allo stabilimento di via Carlo Magni 1/A per l’intera giornata.

La protesta si inserisce in una vertenza aperta ormai da settimane e caratterizzata dal blocco totale degli straordinari e della flessibilità. Secondo quanto riferito dalla Fiom Cgil Varese, il confronto tra azienda e lavoratori si sarebbe progressivamente irrigidito dopo mesi di trattative senza esito sul rinnovo della contrattazione di secondo livello.

La situazione sarebbe precipitata nel mese di aprile, quando le Rsu hanno proclamato lo stato di agitazione. Dopo una serie di incontri, spiegano dal sindacato, la direzione aziendale avrebbe comunicato la propria indisponibilità a introdurre un premio di risultato e ad accettare incrementi salariali strutturali, avanzando unicamente una proposta definita dai rappresentanti dei lavoratori come “simbolica” per il lavoro notturno. Ad inizio maggio l’assemblea dei dipendenti avrebbe respinto all’unanimità le proposte aziendali, dando il via ad un primo pacchetto di otto ore di sciopero articolato. Il 22 maggio si è poi svolta una seconda mobilitazione con due ore di sciopero a fine turno. Ora arriva una nuova astensione dal lavoro dopo quello che il sindacato definisce un periodo di “totale immobilismo aziendale”.

“Davanti al silenzio assordante dell’azienda, che si rifiuta di riaprire il tavolo, i lavoratori hanno deciso di proseguire la mobilitazione” afferma Alessandro Gravante della Fiom Cgil Varese. Con lo sciopero di venerdì, sottolinea il sindacato, si arriverà complessivamente a 16 ore di astensione dal lavoro nell’arco di circa un mese e mezzo. Al centro della vertenza non vi sono soltanto aspetti economici. I rappresentanti dei lavoratori chiedono infatti l’introduzione di un premio di risultato collegato alla produttività dello stabilimento tradatese, con l’obiettivo di redistribuire una parte dei risultati aziendali ai dipendenti.

Particolarmente critica la posizione del sindacato sulla proposta relativa al lavoro notturno. L’azienda avrebbe messo sul tavolo un’indennità di 6,30 euro giornalieri erogata esclusivamente attraverso strumenti di welfare aziendale. Una soluzione contestata dalla Fiom, che rivendica invece aumenti direttamente in busta paga.

“Vogliamo soldi veri in busta paga” sottolinea il sindacato, che giudica insufficiente una misura che, a suo dire, non inciderebbe sulla retribuzione base, sul trattamento di fine rapporto, sui contributi previdenziali e sulla tredicesima. Tra le richieste avanzate figura inoltre il miglioramento della conciliazione tra vita privata e lavoro. I lavoratori chiedono accordi più chiari sulla flessibilità degli orari di ingresso e uscita e maggiori tutele per chi deve conciliare i turni di fabbrica con le esigenze familiari.

La giornata di venerdì rappresenterà dunque un nuovo passaggio nella vertenza tra azienda e lavoratori. Al momento, secondo quanto riferito dalla Fiom Cgil, non sarebbero previsti ulteriori incontri tra le parti.

05062026