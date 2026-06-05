Calcio

SARONNO – Dopo giorni di sfide, gol e tanto entusiasmo, è arrivato il momento della serata conclusiva della Disa Champions Cup, il torneo amatoriale di calcio a 7 che nelle ultime settimane ha animato il centro sportivo Matteotti di via Sampietro a Saronno. L’appuntamento è per questa sera dalle 19, quando andranno in scena le gare decisive che assegneranno il trofeo della manifestazione organizzata in collaborazione con Fbc Saronno. Un evento che, sin dalla serata inaugurale, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipato, confermandosi uno degli appuntamenti sportivi più seguiti di questo inizio estate saronnese.

Particolarmente significativa la presenza di tanti giovani e giovanissimi sugli spalti del Matteotti, che hanno accompagnato il torneo con tifo, entusiasmo e voglia di stare insieme. Un clima di festa che ha caratterizzato tutte le serate della competizione, trasformando il centro sportivo di via Sampietro in un punto di ritrovo per appassionati di calcio e semplici curiosi. La Disa Champions Cup ha visto al via 14 squadre inserite in un girone unico, con una formula che ha garantito a ogni formazione almeno tre partite prima della fase finale riservata alle migliori classificate. In palio non soltanto il prestigio della vittoria, ma anche i premi previsti dall’organizzazione per le prime squadre classificate.

Questa sera dunque il torneo vivrà il suo epilogo, con le ultime partite che decreteranno la squadra vincitrice di un’edizione che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e riportare il calcio estivo al centro dell’attenzione degli sportivi saronnesi. Il tutto nella cornice del centro sportivo Matteotti, ormai diventato uno dei punti di riferimento per l’attività calcistica cittadina.

05062026