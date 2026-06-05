Calcio

SARONNO – Prosegue il rafforzamento dell’area sportiva dell’Fbc Saronno in vista della stagione 2026/27. La società biancoceleste ha ufficializzato l’ingresso di Carlo Rolla, che assumerà il ruolo di direttore sportivo affiancando Alfredo Ottolina, il cui arrivo era stato annunciato nei giorni scorsi.

Si tratta di un nuovo tassello nella struttura organizzativa del club, reduce da una stagione particolarmente positiva. Nel campionato appena concluso il Saronno ha infatti ottenuto il miglior risultato degli ultimi vent’anni, arrivando fino alla finale playoff di Eccellenza, poi persa contro la Solbiatese.

Rolla arriva a Saronno forte di una lunga esperienza nel mondo del calcio dilettantistico. La sua più recente esperienza è stata nello staff del Legnano, realtà nella quale ha maturato ulteriori competenze a livello organizzativo e sportivo. Il dirigente viene descritto dalla società come una figura in grado di contribuire alla crescita del progetto grazie alla conoscenza del territorio, alle capacità organizzative e all’attenzione allo sviluppo complessivo del club. Nel comunicato diffuso dal sodalizio di via Biffi si sottolinea come il nuovo direttore sportivo sarà chiamato a lavorare in sinergia con il resto dell’area sportiva per consolidare il percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni e affrontare con ambizione le sfide future.

L’ingresso di Rolla rappresenta dunque un ulteriore passo nella programmazione del Saronno, che dopo l’ottima annata appena conclusa punta a confermarsi tra le protagoniste del campionato di Eccellenza anche nella prossima stagione.

Per il nuovo dirigente si apre ora l’avventura in biancoceleste, con il compito di contribuire alla costruzione della squadra che affronterà il campionato 2026/27.

05062026