Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Dopo due stagioni si separano le strade della Varesina e di Simone Moretti. La società rossoblù ha infatti comunicato che il tecnico non ricoprirà più il ruolo di allenatore della formazione Juniores Nazionale nella prossima stagione sportiva. Si conclude così un percorso iniziato due anni fa e caratterizzato da un intenso lavoro con il settore giovanile del club. Nel corso della sua esperienza alla guida della Juniores, Moretti ha accompagnato la crescita tecnica e personale di numerosi giovani calciatori, contribuendo al loro percorso di formazione e al progressivo avvicinamento alla prima squadra.

Nel comunicato diffuso dalla società, la Varesina (la cui formazione maggiore milita in serie D) sottolinea la professionalità, la competenza e la passione con cui il tecnico ha svolto il proprio incarico, evidenziando il contributo fornito al progetto di valorizzazione dei giovani talenti rossoblù. Il club ha inoltre voluto ringraziare Moretti per l’impegno, la dedizione e la serietà dimostrati quotidianamente durante la sua permanenza a Venegono Superiore, riconoscendo il ruolo svolto nella crescita di quello che viene definito il patrimonio più importante della società: i ragazzi del settore giovanile.

Per Simone Moretti si chiude dunque una significativa esperienza alla Varesina, mentre la società è al lavoro per definire il nuovo assetto tecnico della Juniores Nazionale in vista della prossima stagione. Al tecnico è stato rivolto l’augurio per le migliori soddisfazioni personali e professionali nel prosieguo della sua carriera sportiva.

05062026