Calcio

CESATE – Lo Sc United di Cesate ha scelto l’allenatore che guiderà la prima squadra nella stagione del debutto in Promozione. La società ha ufficializzato l’arrivo di Davide Basilico, giovane tecnico emergente che nell’ultima annata ha allenato la formazione Juniores della Rhodense.

Per il club si tratta di una scelta che guarda al futuro e alla crescita del progetto sportivo, dopo una stagione che ha regalato grandi soddisfazioni. Lo Sc United, infatti, ha conquistato la promozione attraverso i playoff e ha sfiorato un ulteriore traguardo raggiungendo la finale degli spareggi, poi persa contro l’Universal Solaro. Nel comunicato con cui è stato annunciato il nuovo tecnico, la società sottolinea come la decisione di affidare la guida della squadra a Basilico rappresenti “un passo importante nel percorso di crescita e consolidamento del progetto sportivo”. Determinanti, secondo il club, sono state le competenze dell’allenatore, la passione per il calcio e la condivisione dei valori che caratterizzano lo Sc United.

La dirigenza evidenzia inoltre come il nuovo allenatore porti in dote entusiasmo, professionalità e una chiara visione del lavoro sul campo, qualità ritenute fondamentali per affrontare le sfide della prossima stagione in Promozione. Con l’annuncio di Basilico prende così forma il nuovo corso tecnico dello Sc United, chiamato a misurarsi con una categoria impegnativa dopo l’ottimo percorso compiuto nell’ultimo campionato. La società ha rivolto al nuovo allenatore il proprio benvenuto, augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni sportive alla guida della squadra.

05062026