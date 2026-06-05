Saronnese

CISLAGO – Sabato 6 giugno il Comune di Cislago, insieme alle associazioni del territorio impegnate nella tutela della biodiversità, promuove una giornata interamente dedicata ai rondoni in occasione del World Swift Day. L’iniziativa si svolgerà tra la Biblioteca comunale e Villa Isacchi, con attività rivolte a bambini, ragazzi e adulti per conoscere più da vicino questi affascinanti uccelli migratori.

La mattinata prenderà il via alle 10 in biblioteca con letture, laboratori creativi e momenti di approfondimento. I più piccoli potranno partecipare alla lettura del racconto “Il piccolo rondone”, accompagnata dalla realizzazione di illustrazioni curate dalla disegnatrice Valentina Ookami Art. In programma anche un laboratorio di fumetto, il gioco “In volo con i rondoni” e una caccia al tesoro nel giardino di Villa Isacchi, oltre a un incontro informativo dedicato agli adulti e agli adolescenti per conoscere meglio le caratteristiche e le esigenze di questi uccelli.

Le attività sono organizzate con la collaborazione degli Amici dei Rondoni Cislaghesi, del Parco Bosco del Rugareto, delle Guardie Ecologiche Volontarie Insubria Olona e del Gruppo Insubrico di Ornitologia.

La giornata proseguirà alle 17.30 nella sala convegni di Villa Isacchi con l’incontro divulgativo “Rondoni, tutto il mondo ne parla”, a cura di Milo Manica del Gruppo Insubrico di Ornitologia. L’appuntamento offrirà l’occasione per approfondire le più recenti ricerche emerse dall’ottava Conferenza Internazionale sui Rondoni e conoscere curiosità e aspetti scientifici legati a queste specie.

Alle 19 è prevista l’osservazione dei rondoni del Castello, un’opportunità per osservare dal vivo i rondoni nel loro ambiente naturale e approfondirne il comportamento grazie alla presenza di esperti e appassionati.

L’ingresso all’incontro serale è libero. Per le attività e i laboratori della mattinata è invece richiesta l’iscrizione preventiva entro il 3 giugno.

Gli organizzatori rivolgono un invito alla cittadinanza a partecipare numerosa a una giornata che unisce divulgazione scientifica, educazione ambientale e valorizzazione della biodiversità locale.

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