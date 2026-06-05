I più letti di ieri lite con pugni tra strada e marciapiede, esuberi anche alla Teva, nuovo presidente per gli Amici di Betania
5 Giugno 2026
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SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, giovedì 4 giugno, spiccano la violenta lite scoppiata in via San Giuseppe, le preoccupazioni per gli esuberi annunciati da Teva, le novità nel mondo dell’associazionismo cittadino e il dibattito politico sulla sicurezza. Temi diversi ma accomunati da un forte impatto sulla vita del territorio.
In via San Giuseppe una lite tra due uomini è degenerata in una scazzottata avvenuta anche sulla carreggiata, tra le auto in transito. Dopo un primo tentativo di separazione, il confronto è ripreso prima di concludersi definitivamente davanti agli occhi di numerosi passanti.
Saronno, volano pugni in via San Giuseppe: i contendenti “rotolano” sull’asfalto tra le auto in transitano
Preoccupazione nello stabilimento Teva di Caronno Pertusella, dove sono stati annunciati quattro esuberi nell’ambito di una riorganizzazione nazionale che coinvolge circa cento lavoratori. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di otto ore per lunedì 8 giugno e avviato lo stato di agitazione.
Teva, annunciati esuberi anche a Caronno: sciopero proclamato per lunedì 8 giugno
L’associazione Amici di Betania ha rinnovato i propri vertici eleggendo don Giuseppe Marinoni come nuovo presidente. Un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase per la realtà impegnata da anni nelle attività di solidarietà e sostegno alla comunità.
Saronno, don Giuseppe Marinoni nuovo presidente dell’associazione Amici di Betania
Prosegue il confronto politico sul tema della sicurezza. In una nota, la Lega ha criticato l’operato dell’amministrazione comunale, chiedendo interventi più incisivi contro degrado e criminalità, con particolare attenzione all’area della stazione e ad altre zone considerate sensibili.
Sicurezza, Lega: “Saronno merita un’amministrazione che difenda i cittadini. Non una che li consoli dopo averli abbandonati”
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