In via San Giuseppe una lite tra due uomini è degenerata in una scazzottata avvenuta anche sulla carreggiata, tra le auto in transito. Dopo un primo tentativo di separazione, il confronto è ripreso prima di concludersi definitivamente davanti agli occhi di numerosi passanti.

Preoccupazione nello stabilimento Teva di Caronno Pertusella, dove sono stati annunciati quattro esuberi nell’ambito di una riorganizzazione nazionale che coinvolge circa cento lavoratori. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di otto ore per lunedì 8 giugno e avviato lo stato di agitazione.

L’associazione Amici di Betania ha rinnovato i propri vertici eleggendo don Giuseppe Marinoni come nuovo presidente. Un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase per la realtà impegnata da anni nelle attività di solidarietà e sostegno alla comunità.

Prosegue il confronto politico sul tema della sicurezza. In una nota, la Lega ha criticato l’operato dell’amministrazione comunale, chiedendo interventi più incisivi contro degrado e criminalità, con particolare attenzione all’area della stazione e ad altre zone considerate sensibili.