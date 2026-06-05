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RHO – Il Milano Hockey Club è stato ammesso all’Ice Hockey League, il principale campionato internazionale dell’Europa centrale che riunisce squadre di Austria, Slovenia, Ungheria e Italia. La notizia, anticipata dall’agenzia Agi citando fonti dell’assemblea della lega, segna il ritorno del capoluogo lombardo nell’hockey internazionale dopo quasi vent’anni.

La novità interessa da vicino anche il Saronnese: la nuova squadra milanese dovrebbe infatti disputare le proprie partite casalinghe nel nuovo impianto per gli sport del ghiaccio in costruzione a Rho Fieramilano, a pochi chilometri da Saronno. Il progetto rappresenta uno degli sviluppi più significativi dell’eredità dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Alla base dell’iniziativa c’è una cordata di imprenditori guidata dall’altoatesino Christof Leitner, patron di Intercom Dr Leitner, azienda specializzata nelle tecnologie per il ghiaccio, insieme al gruppo nordamericano House of Doge.

Già nei mesi scorsi il presidente della Federazione italiana sport del ghiaccio, Andrea Gios, aveva espresso fiducia sull’esito dell’iter di ammissione alla lega internazionale, sottolineando come il progetto stesse procedendo in maniera concreta e strutturata.

Per gli appassionati del territorio si prospetta dunque la possibilità di assistere a partite di alto livello internazionale praticamente alle porte del Saronnese, grazie a un impianto destinato a diventare uno dei principali punti di riferimento italiani per gli sport del ghiaccio nel periodo post olimpico.

05062026