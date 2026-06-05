Limbiate

LIMBIATE – Un pomeriggio all’aria aperta per avvicinare i più giovani al mondo della pesca sportiva. L’Asd Pescatori Limbiatesi, con il patrocinio del Comune di Limbiate, organizza per sabato 13 giugno un evento dedicato ai bambini dai 6 ai 13 anni.

L’iniziativa si svolgerà a partire dalle 15 nell’area dell’associazione di via Fratelli Bandiera 32 a Limbiate e sarà dedicata alla pesca alla carpa. Lo slogan scelto dagli organizzatori è “Bambini, peschiamo e divertiamoci”.

La quota di partecipazione è fissata in 8 euro per ciascun bambino. L’associazione metterà a disposizione tutta l’attrezzatura necessaria, comprese canne da pesca ed esche, oltre alla presenza dei soci che seguiranno e assisteranno i partecipanti durante l’attività. Per motivi di tutela dei pesci e dell’area interessata, la gestione delle attrezzature e delle operazioni di pesca sarà affidata esclusivamente ai soci dell’associazione. L’evento prevede inoltre la consegna della tessera Assolaghi 2026 a tutti i partecipanti. L’iscrizione verrà effettuata direttamente sul posto dal genitore accompagnatore. Al termine del pomeriggio ogni bambino riceverà anche un attestato di partecipazione.

Gli organizzatori hanno previsto inoltre una bibita e una merenda per tutti i partecipanti.

Come aderire

Per ragioni organizzative è stato fissato un numero massimo di 25 iscritti. È quindi richiesta una preiscrizione telefonica contattando Dario al numero 3338956001. Nel caso in cui le richieste dovessero superare i posti disponibili, l’associazione valuterà l’organizzazione di una seconda data. L’iniziativa punta a offrire ai più piccoli un’occasione di svago e di avvicinamento alla pesca in un contesto sicuro e seguito da volontari esperti.

05062026