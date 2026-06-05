Groane

MISINTO – La memoria storica, il coraggio femminile e le radici profonde della costituzione hanno preso vita nel pomeriggio di domenica 31 maggio a Misinto. Nella Sala Pogliani di via dei Caduti 45, si è tenuto con grande intensità lo spettacolo “Madri della Repubblica“, un evento fortemente voluto e promosso dalla biblioteca comunale in collaborazione con l’amministrazione, proprio in concomitanza con le celebrazioni legate alla Festa della Repubblica.

Nonostante il termometro segnasse temperature ormai pienamente estive, una trentina di cittadini non ha voluto mancare all’appuntamento, sfidando il caldo per stringersi attorno a un momento di altissimo valore civile e culturale. Tra il pubblico in sala erano presenti anche le massime autorità cittadine, a partire dal sindaco Matteo Piuri, affiancato dagli assessori Caspani e Fiorillo.

La rappresentazione, diretta dalla regista Monia Marchiori e impreziosita dalle musiche dal vivo eseguite dagli Acrustica, ha saputo toccare le corde più profonde dell’emozione collettiva. Al centro della scena sono sfilate le storie di donne straordinarie che hanno affrontato l’orrore dei lager nazisti e le durissime battaglie della Resistenza partigiana. Figure femminili spesso rimaste nell’ombra della storiografia ufficiale, ma che con il loro sacrificio, la loro determinazione e la loro testimonianza hanno contribuito in modo determinante a fondare i valori democratici e civili racchiusi nella Carta Costituzionale.

L’evento ha riscosso un sincero apprezzamento da parte dei presenti, confermando l’importanza della sinergia tra le istituzioni culturali del territorio e la cittadinanza attiva.

(foto dell’evento)

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