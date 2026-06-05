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SARONNO – Venerdì 5 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con condizioni generalmente stabili e senza precipitazioni nelle ore diurne. Un peggioramento è però atteso nel corso della notte successiva, quando potranno arrivare le prime deboli piogge.

Le temperature si manterranno gradevoli, con valori compresi tra una minima di 13°C e una massima di 25°C. I venti saranno assenti o molto deboli nelle prime ore del giorno, mentre nel pomeriggio soffieranno debolmente da nord-est senza particolari effetti sul territorio. Non sono presenti allerte meteo.

La situazione atmosferica sulla Lombardia vedrà un graduale miglioramento dopo la residua instabilità delle ore precedenti. Sulle aree di pianura occidentale, tra cui il Saronnese, il tempo resterà in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Dalla sera è previsto un aumento della nuvolosità, con la possibilità di deboli precipitazioni in estensione a diversi settori della regione. Sulle zone alpine e prealpine orientali persisteranno condizioni più variabili, con locali piogge e annuvolamenti più compatti. Nel complesso, il tempo in Lombardia sarà migliore rispetto alle ore precedenti, ma con segnali di nuovo peggioramento dalla serata.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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