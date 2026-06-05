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La redazione seleziona le otto notizie più rilevanti della settimana, scegliendo gli argomenti che hanno avuto il maggiore impatto sul territorio e suscitato più interesse tra i lettori. Ogni notizia è accompagnata da una sintesi chiara e immediata, utile per comprendere rapidamente i fatti principali, con la possibilità di approfondire grazie al collegamento diretto agli articoli completi pubblicati su ilSaronno.

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