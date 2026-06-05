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ROVELLASCA – Si è concluso nel migliore dei modi il percorso agonistico stagionale per la spedizione dell’Asd Gruppo Majorettes & Twirling Rovellasca ai Campionati nazionali Nbta Italia. Sono stati tre giorni intensi, un concentrato di emozioni, fatica, sorrisi e profonda condivisione che ha ricordato a tutti il vero significato dello sport.

Al di là delle classifiche, la trasferta ha rappresentato un momento di crescita, impegno e rispetto, dove le atlete e il “boy” della squadra, Nicolò, hanno vissuto momenti magici sostenendosi a vicenda e affrontando ogni singola sfida sul campo con determinazione e un grandioso spirito di squadra. Il valore di questa stagione non si misura solo con i metalli preziosi, ma con il coraggio di esserci e la costanza negli allenamenti dimostrata anche da chi non è salito sul podio.

Nonostante ciò, il verdetto del campo ha regalato alla società rovellaschese un medagliere straordinario, a partire dal Campionato promozionale che ha visto Elettra Clemente conquistare il gradino più alto del podio con il primo posto nell’x-strutting.

Nel circuito della Coppa Italia i risultati per l’Asd Gruppo Majorettes & Twirling Rovellasca sono stati altrettanto eccezionali: Nicolò Sala ha conquistato la medaglia d’argento nell’esercizio tecnico per la categoria cadetti, mentre nella stessa specialità sono arrivati i terzi posti di Martina Sala tra i giovani della categoria youth e di Sara Azzini tra i senior.

Ottime notizie anche dalle prove di coppia, dove Martina Sala e Sara Segato si sono piazzate in seconda posizione nel duo youth, mentre il duo junior composto da Matilde Galli e Sara Azzini ha sbaragliato la concorrenza salendo sul gradino più alto del podio. Nelle specialità individuali della Coppa Italia spiccano inoltre il primo posto di Martina Sala nell’x-strutting youth, la medaglia d’oro di Aurora Tuffanelli nella specialità dance junior, l’argento di Matilde Galli nella stessa categoria e il secondo posto di Gaia Doni nella dance senior.

I traguardi più prestigiosi sono stati però registrati nel tabellone del Campionato Nazionale vero e proprio, dove la squadra ha letteralmente brillato. Sara Segato si è laureata campionessa nazionale conquistando ben due primi posti, rispettivamente nel tecnico cadetti e nell’x-strutting cadetti. Splendido oro anche per Aurora Tuffanelli, prima classificata nell’x-strutting junior, mentre Gaia Doni si è messa al collo una luccicante medaglia di bronzo nella medesima specialità per la categoria senior. A completare il quadro dei successi nazionali ci ha pensato Nicolò Sala, che ha conquistato il titolo di campione con il primo posto nel solo showtwirl cadetti.

Raccolti i frutti di mesi di duro allenamento, per la dirigenza e i tecnici è tempo di ringraziamenti rivolti a tutti gli atleti, alle famiglie e ai sostenitori che hanno reso possibile questo cammino. Ma prima di riporre i body e pensare alla prossima stagione con nuove consapevolezze, c’è ancora un appuntamento per festeggiare insieme. La cittadinanza e tutti gli appassionati sono invitati a chiudere in bellezza la stagione giovedì 4 giugno alle 20.45, al palazzetto dello sport “Sergio Bianchi” di Rovellasca, dove andrà in scena l’attesissimo saggio finale di fine anno.

(foto dalla pagina Facebook Asd Gruppo Majorettes & Twirling Rovellasc)

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