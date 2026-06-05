Comasco

ROVELLO PORRO – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’estate rovellese. Dal 5 al 7, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 giugno l’area feste di via Luini ospiterà la tradizionale Festa del Pesce, dedicata ai sapori del mare, manifestazione organizzata dalla Protezione civile di Rovello Porro.

Per tre fine settimana consecutivi il programma proporrà occasioni di incontro e svago pensate per tutte le età, con cucina, intrattenimento musicale e spazi dedicati al divertimento delle famiglie. Tra i principali punti di richiamo dell’evento ci sarà il luna park, che accompagnerà l’intera manifestazione con numerose attrazioni e giostre rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Un’offerta che contribuirà a rendere l’area feste un luogo di aggregazione e di svago per residenti e visitatori.

Accanto alle proposte gastronomiche, la musica accompagnerà le diverse serate, creando un’atmosfera di festa che da anni caratterizza l’iniziativa e richiama pubblico anche dai comuni vicini. La chiusura della manifestazione è prevista per il 21 giugno con il tradizionale spettacolo pirotecnico, appuntamento conclusivo che segnerà il termine della rassegna e che, come di consueto, attirerà numerosi spettatori.

L’iniziativa rappresenta uno degli eventi più consolidati del calendario estivo locale e offre alla comunità l’occasione di trascorrere momenti di convivialità sostenendo al tempo stesso l’attività della Protezione civile cittadina.

(foto archivio)

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