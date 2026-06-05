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SARONNO – Una vita dedicata alla musica, al canto corale e all’impegno per la comunità. Saronno piange Gian Franco Gelso, scomparso all’età di 80 anni, figura molto conosciuta in città per la sua passione musicale e per la lunga attività all’interno di numerose realtà associative e culturali del territorio.

Grande appassionato di musica e collezionista di vinili, nel corso degli anni ha condiviso il proprio entusiasmo collaborando con il Coro Alpe, il gruppo PierodaSaronno, il Coro Prepositurale e con l’oratorio di via Legnani, contribuendo con generosità alla vita culturale e sociale cittadina.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da amici e conoscenti. Particolarmente toccante il ricordo pubblicato dal Coro Alpe, con il quale Gelso ha condiviso tanti anni di attività.

“Caro amico, ora puoi unirti ai tanti coristi del Coro Alpe che hai conosciuto e con cui hai condiviso tanti anni insieme. Ci piace pensare che con tutti loro, e cominciano ad essere tanti, troppi, potrai darci una mano anche da lassù. Che la terra ti sia lieve, Genfri, fai buon viaggio e non dimenticarti di noi”.

Un saluto che testimonia l’affetto e la stima che circondavano Gelso, ricordato da molti per la disponibilità, la passione per la musica e la capacità di creare legami attraverso il canto e la condivisione.

L’ultimo saluto a Gianfranco Gelso sarà giovedì 4 giugno alle 11,30 nella chiesa prepositurale di Saronno.

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