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SARONNO – Preoccupazione per quello che accadrà, un “clima pesante saturo di incertezza e disinteresse” in una situazione che “toglie serenità a chi deve educare i nostri figli e, di riflesso, alle famiglie”. Ma soprattutto il silenzio e la manca di chiarezza.

Da qui dopo aver ricevuto “rassicurazioni di faccia e lettere abbastanza felpate che tra le righe ammettono che gli uffici comunali stanno attivamente studiano diversi “scenari organizzativi” un gruppo di genitori preoccupati della scuola dell’infanzia Monte Santo scrivono una lettera aperta “alla richiesta di fare immediata chiarezza prima della fine dell’anno scolastico. Sindaco e assessori escano dalle stanze del Comune e vengano a spiegare a noi genitori se l’istruzione a Saronno è ancora un diritto o se è diventata solo un costo da tagliare“.

Ecco il testo integrale: “Siamo un gruppo di genitori della scuola dell’infanzia Monte Santo, dopo aver letto con viva attenzione il comunicato della Lega pubblicato sul vostro giornale riguardo al rischio di riduzione delle sezioni nei nostri asili.

Ci sentiamo in dovere di intervenire pubblicamente per una ragione molto semplice: vogliamo confermare, riga per riga, i timori espressi in quell’articolo. Non si tratta di semplici “voci” o di condizionali: noi genitori abbiamo già ricevuto dalle rassicurazioni “di facciata” da parte dei vertici dell’Istituzione Zerbi, lettere abbastanza felpate che tra le righe ammettono che gli uffici comunali stanno attivamente studiando diversi “scenari organizzativi”. Tradotto dal burocratese: si sta valutando quale classe tagliare.

Ciò che ferisce di più non è solo la fredda logica dei numeri, ma il clima pesante che si respira. Il personale insegnante con il quale abbiamo avuto modo di interloquire, pur continuando a svolgere il proprio lavoro con dedizione eccezionale, ci riferisce di un brutto clima, saturo di incertezza e disinteresse da parte dell’attuale Amministrazione Zerbi. È una situazione che toglie serenità a chi deve educare i nostri figli e, di riflesso, alle famiglie.

C’è poi un elemento di profonda amarezza politica. Saronno è attualmente guidata da un’amministrazione di centrosinistra. Teoricamente, i partiti che sostengono la giunta Pagani dovrebbero fare della scuola pubblica, della tutela dell’infanzia e del welfare i propri pilastri ideologici. Com’è possibile, allora, che l’unica soluzione trovata per far quadrare i bilanci sia quella di smembrare le classi dei bambini della scuola dell’Infanzia?

Vedere una giunta progressista che si comporta come il più rigido dei contabili, applicando tagli lineari sulla pelle di bambini di tre e quattro anni, è francamente patetico. Chiudere una sezione significa aumentare il numero di alunni per classe, sovraccaricare il personale e ridurre drasticamente la qualità di un servizio che per anni è stato il fiore all’occhiello di Saronno. A meno che, non si abbia l’obiettivo di depotenziare i servizi comunali per, un domani, cercare di cederli allo Stato, ma non vorremmo spingerci troppo in là con le suggestioni.

Recuperare qualche migliaio di euro distruggendo la continuità didattica e la stabilità relazionale dei più piccoli non è una strategia: è una sottomissione alle logiche di cassa che non possiamo accettare.

Ci uniamo con forza alla richiesta di fare immediata chiarezza prima della fine dell’anno scolastico. Sindaco e assessori escano dalle stanze del Comune e vengano a spiegare a noi genitori se l’istruzione a Saronno è ancora un diritto o se è diventata solo un costo da tagliare. Fare cassa sui bambini è sconfortante, soprattutto da chi predica welfare.

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