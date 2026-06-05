Cronaca

SARONNO – Giardinieri al lavoro ieri per rimuovere il grosso albero che, dal giardino di via Monte Santo, lunedì scorso – sotto la pioggia battente – è all’improvviso caduto sui garage del vicino complesso residenziale, travolgendo la recinzione. A dare l’allarme gli inquilini, sul posto sono subito intervenuti gli addetti comunali per tutti gli accertamenti del caso, a seguire le opere di rimozione della pianta. Da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali.

E questo uno dei problemi che si sono verificati in città a fronte dell’ondata di maltempo di inizio settimana, e che ha provocato anche diversi allagamenti.

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(foto: la pianta caduta in via Monte Santo)

05062026