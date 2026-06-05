Saronno: pedone investito in via Volta, soccorso un ventinovenne
5 Giugno 2026
SARONNO – Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di ieri in via Alessandro Volta, dove si è verificato un investimento di pedone che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e della polizia locale. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 29 anni. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, affiancata dalla auto-infermieristica. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Saronno per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.
Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Non è apparso in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’investimento e le eventuali responsabilità.
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(foto archivio)
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