Cronaca

SARONNO – Intervento dei soccorritori nel pomeriggio di ieri in via Alessandro Volta, dove si è verificato un investimento di pedone che ha richiesto l’intervento dell’ambulanza e della polizia locale. Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 29 anni. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca, affiancata dalla auto-infermieristica. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Saronno per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in provincia di Como. Non è apparso in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’investimento e le eventuali responsabilità.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09

(foto archivio)

05062026