Solaro

SOLARO – Il maltempo dello scorso fine settimana e i conseguenti disagi registrati in alcune zone del paese riaccendono il dibattito sull’efficacia delle opere realizzate negli ultimi anni per la gestione delle acque meteoriche. A intervenire è il gruppo Futuro Nazionale Solaro, che attraverso una nota solleva interrogativi sui risultati ottenuti dagli interventi finanziati anche con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo il movimento, negli ultimi anni sono stati investiti milioni di euro per la realizzazione di vasche di laminazione, pozzi e altre infrastrutture finalizzate a ridurre il rischio di allagamenti. Tuttavia, evidenziano gli esponenti del gruppo, in occasione delle piogge più intense continuano a verificarsi criticità e disagi per cittadini e automobilisti. Nella nota viene sottolineato come molti residenti manifestino sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni proprio quando, a fronte di investimenti rilevanti e interventi annunciati come risolutivi, i problemi sembrano ripresentarsi.

Futuro Nazionale precisa di non voler alimentare polemiche, ma chiede risposte puntuali sull’effettiva funzionalità delle opere eseguite. In particolare il gruppo si domanda se gli interventi realizzati stiano operando secondo le previsioni progettuali, se gli obiettivi dichiarati siano stati raggiunti e, in caso contrario, quali siano le cause delle persistenti criticità. “L’efficacia degli investimenti pubblici – sostengono gli esponenti del movimento – deve essere valutata sulla base dei risultati concreti ottenuti sul territorio”. Da qui la richiesta di maggiore trasparenza e di dati che consentano ai cittadini di comprendere l’impatto reale delle opere realizzate.

L’intervento arriva dopo gli episodi di maltempo che nei giorni scorsi hanno interessato anche il territorio delle Groane, riportando al centro dell’attenzione il tema della sicurezza idraulica e della gestione delle acque piovane.

(foto archivio)

05062026