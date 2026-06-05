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SARONNO – Musica, aggregazione e protagonismo giovanile. Nella nuova puntata de “Il tempo di un caffè” i rappresentanti del liceo Legnani Tommaso Occhiuto, Elena Colleoni, Alessandro Simonutti e l’assessora alle Politiche giovanili Lucy Sasso raccontano “Fuoriclasse”, l’evento in programma sabato 6 giugno al Parco dell’ex Seminario. Un’iniziativa nata da un’idea degli studenti e diventata un progetto condiviso con il Comune e le scuole del territorio.

Com’è nata l’idea di Fuoriclasse?

Tommaso: “L’idea nasce dal desiderio di portare qualcosa di nuovo. I rappresentanti degli studenti che ci hanno preceduto avevano sempre proposto la Color Run, un’iniziativa che è andata avanti fino al periodo prima del Covid. Noi abbiamo deciso di non riproporla e di lavorare su qualcosa di diverso. All’inizio avevamo immaginato un Color Concert, poi il progetto è cambiato e il tema del colore è stato abbandonato. È rimasta però l’idea di un grande concerto di fine anno, che era uno dei punti del nostro programma come rappresentanti degli studenti e che successivamente è diventato un progetto condiviso con la scuola”.

Cosa succederà sabato sera?

Elena: “L’evento si terrà al Parco dell’ex Seminario, nella zona del Santuario. Inizierà alle 19,30 e terminerà alle 23. Sul palco saliranno diverse realtà musicali giovanili, tra cui gli Static, gli Spazi Liberi, i Question Mark, i rapper dello Spazio Giovane e Bnet. È previsto anche un dj set con musica per tutta la serata. Oltre ai concerti ci saranno punti ristoro grazie alle convenzioni che siamo riusciti a realizzare con alcune attività della zona”.

Quanto è stato difficile organizzare un evento di questo tipo?

Tommaso: “Non è stato semplice. È la prima volta che organizziamo un concerto e ci siamo trovati ad affrontare aspetti che non conoscevamo. Abbiamo incontrato diverse difficoltà, soprattutto legate alle procedure organizzative e burocratiche. I tempi necessari per realizzare un evento di questo genere all’inizio ci sembravano molto lunghi, ma grazie al supporto del Comune e alla collaborazione dei rappresentanti degli altri istituti siamo riusciti a portare avanti il progetto. È stato un percorso impegnativo ma credo che il risultato finale sia molto positivo”.

Perché avete deciso di sostenere questa iniziativa?

Lucy Sasso, assessora alle Politiche giovanili: “Perché non si tratta soltanto di un evento di intrattenimento. L’aspetto più importante è stato il percorso fatto insieme ai ragazzi. Sono stati loro a proporre l’idea e noi abbiamo lavorato con loro per trasformarla in realtà, coinvolgendo anche altre scuole e diversi generi musicali. L’obiettivo è rendere i giovani protagonisti della città e permettere loro di sentirsi parte attiva di un luogo come il Parco del Seminario, che per una sera diventerà uno spazio vissuto e valorizzato grazie alle loro energie”.

Qual è stato il ruolo del Comune?

Lucy Sasso: “Ci tengo a sottolineare che questa iniziativa nasce dai ragazzi. Il Comune e l’amministrazione hanno semplicemente ascoltato la proposta e supportato il percorso organizzativo. Per questo voglio dire grazie ai rappresentanti degli studenti. Hanno dimostrato impegno, determinazione e capacità di lavorare insieme. Sono convinta che questa esperienza resterà nei loro ricordi e spero che sia soltanto il primo di molti progetti costruiti insieme”.

Musica e arte possono essere strumenti per coinvolgere i giovani?

Lucy Sasso: “Assolutamente sì. Credo che la musica e l’arte siano strumenti straordinari per valorizzare i giovani e renderli protagonisti. Questa esperienza dimostra che quando ai ragazzi viene data fiducia e la possibilità di mettersi in gioco, possono realizzare iniziative importanti per tutta la comunità”.

☕ “Il tempo di un caffè” è il format di interviste di ilSaronno fatto di domande dirette e poche chiacchiere. Un’occasione per conoscere da vicino persone, idee e progetti del territorio, prendendosi davvero il tempo di ascoltare e raccontare.

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