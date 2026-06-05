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TRADATE – Dopo il maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Tradatese e gran parte della provincia, è il momento di fare i conti con i danni lasciati dal passaggio del fronte temporalesco. Tra gli episodi più particolari e al tempo stesso più dolorosi per la comunità tradatese c’è quello che ha coinvolto uno dei celebri cedri di via Bianchi, alberi considerati da molti cittadini un simbolo della città.

Durante il violento temporale del 2 giugno, un fulmine si è abbattuto direttamente su uno dei due cedri centenari che si trovano lungo il viale delle Rimembranze. Il boato è stato avvertito distintamente nella zona e la scarica elettrica ha provocato un profondo squarcio nel tronco dell’albero.

L’episodio ha immediatamente fatto scattare verifiche e controlli. Sul posto sono intervenuti la polizia locale, la protezione civile e i vigili del fuoco per valutare la situazione e mettere in sicurezza l’area. I primi accertamenti hanno evidenziato danni molto gravi. Il cedro colpito, inserito tra gli alberi monumentali, potrebbe infatti non essere recuperabile. Saranno comunque gli specialisti a pronunciarsi definitivamente dopo ulteriori valutazioni tecniche, chiamate a stabilire se esistano margini per la conservazione dell’esemplare o se si renderà inevitabile l’abbattimento.

La notizia ha suscitato particolare dispiacere tra i residenti. I due grandi cedri rappresentano infatti uno dei punti più caratteristici della zona: sorgono accanto ai cannoni commemorativi e fanno da cornice al viale delle Rimembranze che conduce al cimitero cittadino. Per molti tradatesi costituiscono un elemento familiare del paesaggio urbano e della memoria collettiva. Mentre prosegue il censimento dei danni causati dal maltempo, l’attenzione resta dunque concentrata anche sul destino del cedro ferito dal fulmine, nella speranza che le verifiche possano riservare notizie meno pessimistiche di quelle emerse nelle prime ore successive all’evento.

(foto archivio)

05062026