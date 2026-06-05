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UBOLDO – Il momento centrale di una festa patronale fuori dal comune andrà in scena domenica 7 giugno, quando l’intera comunità di Uboldo si ritroverà per manifestare la propria gratitudine al parroco, don Armando Colombo, in occasione del suo venticinquesimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

La giornata prenderà il via alle 11 con la celebrazione della messa solenne, a cui seguirà un momento di condivisione più informale sul piazzale grazie a un aperitivo all’aperto. I festeggiamenti proseguiranno poi all’interno dell’oratorio per un grande pranzo comunitario, accessibile tramite prenotazione. Al calare del sole, l’attenzione tornerà sulla dimensione spirituale con la suggestiva processione eucaristica, un gesto collettivo di fede che attraverserà le principali vie del paese.

Questo importante traguardo non si esaurirà però in una sola giornata, ma sarà accompagnato da un fitto programma di appuntamenti religiosi e conviviali spalmati su più giorni. La chiusura formale delle celebrazioni è prevista per martedì 9 giugno, una data dal forte valore simbolico che vedrà riuniti a Uboldo tutti i sacerdoti ambrosiani ordinati nell’anno 2001; i religiosi concelebreranno una messa speciale prima di congedarsi con un ultimo momento di festa in oratorio.

Il giorno precedente, lunedì 8 giugno, l’attenzione della parrocchia sarà invece interamente rivolta alle fasce più fragili della popolazione, con momenti di preghiera, il rosario e una funzione liturgica dedicati espressamente agli ammalati del paese.

La macchina dei festeggiamenti si metterà in moto già a partire da questa settimana con una lunga preparazione spirituale. Dall’1 al 4 giugno, infatti, la comunità è invitata ogni pomeriggio in parrocchia per la recita del rosario, un modo per avvicinarsi comunitariamente alla ricorrenza. La vigilia del fine settimana, venerdì 5 giugno, vedrà un ulteriore momento di raccoglimento pomeridiano, seguito in serata da una veglia di preghiera e adorazione incentrata sul tema delle vocazioni. Un cammino intenso e strutturato, pensato in ogni dettaglio per permettere all’intero paese di stringersi attorno alla guida della propria parrocchia.

(foto d’archivio)

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