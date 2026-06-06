Calcio

CERIANO LAGHETTO – Dopo la miglior stagione della propria storia, culminata con il raggiungimento della finale playoff di Seconda categoria, il Dal Pozzo riparte da Emiliano Palazzi. La società gialloverde ha infatti ufficializzato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra nel prossimo campionato. Palazzi raccoglie il testimone di Stefano Imburgia, che nelle scorse settimane ha lasciato il club per trasferirsi alla Cogliatese, formazione che milita nella stessa categoria.

Tecnico di esperienza, Palazzi vanta alle spalle diverse esperienze tra Eccellenza e Promozione. Nell’ultima stagione aveva iniziato il campionato sulla panchina del Cistellum, guidando la formazione biancoviola nella prima parte dell’annata.

Con una nota diffusa sui propri canali ufficiali, il Dal Pozzo ha accolto il nuovo allenatore sottolineandone l’entusiasmo nell’abbracciare il progetto gialloverde: “Ha scelto di sposare il progetto con lo stesso entusiasmo con cui noi lo portiamo avanti da undici stagioni. Lavoreremo insieme per prepararci alla dodicesima”. Per la società si apre dunque un nuovo ciclo tecnico dopo una stagione da record. Nel campionato appena concluso il Dal Pozzo ha infatti raggiunto il miglior risultato della sua storia, arrivando fino alla finale playoff di Seconda categoria. Un percorso esaltante che si è fermato soltanto nell’ultimo atto contro la Robur Legnano, ma che ha confermato la crescita della formazione cerianese.

Ora il compito di Palazzi sarà quello di raccogliere l’eredità lasciata da Imburgia e provare a mantenere il Dal Pozzo ai vertici della categoria, dando continuità ai risultati ottenuti nell’ultima annata.

06062026