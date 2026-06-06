Calcio Promozione, finali playoff: Universal Solaro oggi contro l’Olginatese
6 Giugno 2026
SOLARO – Appuntamento oggi con l’ultima partita del triangolare playoff di Promozione, ovvero il mini torneo delle vincenti dei playoff nei gironi lombardi; serve per definire le graduatoria di ripescaggio in Eccellenza. L’Universal Solaro gioca nel Lecchese contro l’ambiziosa Olginatese, fischio d’inizio alle 15.30 con arbitro Diego Serafini di Crema, assistenti Viktor Mokhnatyy di Brescia e Andrea Missaglia di Monza. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.
Incontro allo stadio di Olginate, in via dell’Industria 35.
I solaresi del presidente Mauro Lattuada devono vincere. Nella prima giornata del gironcino c’era stato il successo dell’Universal sul Cividate, 2-1; lo scorso fine settimana Cividate-Olginatese 0-2; e dunque sarà decisiva la partita di oggi 6 giugno, Olginatese-Universal Solaro. In virtù della migliore differenza reti, ai padroni di casa basterà anche un pari, mentre per aggiudicarsi il primo posto nel raggruppamento i solaresi dovranno vincere.
Classifica
Olginatese e Universal Solaro 3 punti, Cividate Pontoglio 0.
(foto: precedente match dell’Universal Solaro)
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