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CASTIGLIONE OLONA – Un mese ricco di appuntamenti tra cultura, musica, storia, gastronomia e intrattenimento. Il Comune di Castiglione Olona ha presentato il calendario degli eventi in programma nel mese di giugno, con iniziative distribuite tra il centro storico, il Castello di Monteruzzo, il Museo Arte Plastica e Palazzo Branda Castiglioni.

Si parte sabato 6 giugno alle 21 al Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni, in via Mazzini 23, con il “Concerto a lume di candela di musica giapponese e anime” con Shinobu Kikuchi e Yuriko Mikami, a cura di Lombardia Segreta.

Domenica 7 giugno dalle 9 alle 18 il centro storico, in piazza Garibaldi, ospiterà la tradizionale “Fiera del Cardinale”, mercatino dell’antiquariato, dell’artigianato, dell’hobbistica e dell’angolo del gusto, organizzato dal Comune di Castiglione Olona. Alle 15, nell’ex sala consiliare di piazza Garibaldi, si terrà l’incontro “60 anni di impegno nella difesa dei diritti umani”, promosso da Borgo Antico, Anpi Castiglione Olona, Associazione Coopi e Amnesty International Varese.

Giovedì 11 giugno alle 18.30 il Museo Arte Plastica di via Roma 29 ospiterà Archivi Futuri, Festival degli Archivi del Contemporaneo, con l’inaugurazione della mostra “Marinella Pirelli al Map”, visitabile fino al 28 giugno.

Sabato 13 giugno dalle 18 il centro storico e il Castello di Monteruzzo di via Marconi 1 saranno protagonisti della XIV edizione di “Tra arte e degustazione”, manifestazione dedicata a vini, cultura, gastronomia e musica organizzata dal Comune di Castiglione Olona e dalla Pro Loco.

Domenica 14 giugno doppio appuntamento alle 16. Al Museo Branda Castiglioni di piazza Garibaldi è prevista la visita guidata “Un pomeriggio tra Rinascimento e archeologia a Palazzo Branda Castiglioni”, nell’ambito delle Giornate europee dell’archeologia, con il dottor Nicola Ferrario. Alla stessa ora, al Caffè Lucioni di piazza della Repubblica, si terrà il tè con l’autore dedicato al volume “Delitti del lago, vol. 8”, con la scrittrice Ambretta Sampietro.

Sempre domenica 14 giugno, ma alle 17, il Castello di Monteruzzo di via G. Marconi 1 ospiterà “Parigine in bikini 2026”, sfilata di moda mare organizzata da Sotto e Sopra Intimo, Castelleventi e commercianti locali.

Giovedì 18 giugno alle 21 il Museo Arte Plastica di via Roma 29 farà da cornice al concerto “La dolce vita degli anni ’50 e ’60” con Patrick Mittiga & The Swing Crew, dedicato alle atmosfere della musica classica, del jazz e dello swing. In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni, con posti limitati su prenotazione.

Sabato 20 giugno alle 21 piazza Garibaldi ospiterà il tradizionale “Concerto d’estate” della Filarmonica Santa Cecilia di Castiglione Olona. In caso di maltempo il concerto sarà posticipato a domenica 28 giugno.

Nel fine settimana del 20 e 21 giugno spazio anche allo sport con l’Irish Basketball Festival, torneo di basket 3 contro 3 in programma nel parchetto di via Gramsci e organizzato dall’Asd Irish Venegono.

Martedì 23 giugno alle 21 il Festival Storie di Cortile farà tappa al Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni, in via Mazzini 23, con lo spettacolo “Libere di scegliere” interpretato da Violante Placido e Scarlet Rivera. In caso di maltempo l’evento sarà trasferito nella Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni, con posti limitati su prenotazione.

Sabato 27 giugno alle 21, sempre al Portico d’Onore di Palazzo Branda Castiglioni, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Tutta casa, letto e chiesa” con Marine De Juli. In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala della Quadreria di Palazzo Branda Castiglioni, con posti limitati su prenotazione.

A chiudere il programma sarà domenica 28 giugno alle 16 il nuovo appuntamento con il tè con l’autore al Caffè Lucioni di piazza della Repubblica. Ospite sarà la scrittrice Roberta Lucato, che presenterà il libro “La ladra dell’elisir”.

06062026