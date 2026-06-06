Comasina

CESANO MADERNO – Due giornate di lavori e modifiche alla circolazione nel centro cittadino. Il Comune di Cesano Maderno ha annunciato un intervento di manutenzione straordinaria che interesserà il quadrivio tra via Milano, via Cavour, via Agnesi e via Manzoni nelle giornate di giovedì 11 e venerdì 12 giugno. L’intervento si è reso necessario a causa del deterioramento superficiale della pavimentazione stradale, attribuito all’utilizzo di una miscela non idonea del conglomerato bituminoso. Per questo motivo sarà rifatto il tappetino d’usura dell’area interessata. I costi dei lavori saranno interamente sostenuti dall’impresa appaltatrice.

Il cantiere sarà operativo dalle 7 alle 18 e comporterà una serie di modifiche temporanee alla viabilità per garantire la sicurezza e consentire l’esecuzione degli interventi. Tra i principali provvedimenti previsti figurano la chiusura al traffico di via Cavour nel tratto compreso tra via Conciliazione e via Milano, il divieto di transito nel quadrivio interessato dai lavori e il divieto di sosta nelle aree coinvolte.

Per agevolare gli spostamenti dei residenti saranno inoltre introdotte modifiche temporanee alla circolazione, tra cui l’inversione del senso unico in un tratto di via Manzoni e l’istituzione del doppio senso di marcia in alcune strade limitrofe, con accesso consentito ai residenti nelle zone interessate. L’Amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà predisposta durante le due giornate di lavori.

06062026