Saronnese

CISLAGO – Domenica 7 giugno alle 16 la Pro loco di Cislago organizza una visita guidata alla chiesa di Santa Maria della Neve, uno dei luoghi di culto più significativi del territorio dal punto di vista storico e artistico. L’iniziativa è aperta a tutti e non richiede prenotazione.

Il percorso accompagnerà i partecipanti alla scoperta degli affreschi che decorano l’edificio, realizzati in gran parte nel 1525, offrendo un approfondimento sul passaggio tra il Medioevo e il periodo della Controriforma. La chiesa è citata nei documenti fin dal 1256 come luogo di devozione sorto attorno a un affresco ritenuto miracoloso della Vergine Maria. In seguito divenne sede di una confraternita laica collegata all’ordine degli Umiliati.

Particolare interesse rivestono le numerose raffigurazioni sacre conservate all’interno. Sono presenti 21 differenti santi, tra cui alcuni invocati tradizionalmente contro la peste o per la protezione della maternità, oltre a 33 immagini della Vergine Maria. Tra queste figurano quattro Madonne del Latte, la Madonna della Misericordia e la Madonna della Tenerezza.

Nel 1731 la chiesa venne arricchita con un nuovo altare barocco che custodisce l’immagine della Madonna del Parto, rara rappresentazione della Vergine in attesa. L’opera è inserita in un altare ligneo intagliato e accompagnata da una predella dorata proveniente dalla famiglia Borromeo.

La presenza di soggetti iconografici poco comuni rende Santa Maria della Neve un edificio di particolare interesse nel panorama provinciale.

La visita durerà circa un’ora e mezza. L’ingresso è a offerta libera e il ricavato sarà destinato alle attività della Pro loco di Cislago.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale? Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero + 39 3202734048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic →https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09