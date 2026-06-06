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GERENZANO – CASTIGLIONE OLONA Due nuove nomine per Forza Italia in provincia di Varese: Pierangelo Borghi e Ester Di Iorio sono stati nominati delegati comunali rispettivamente a Gerenzano e a Castiglione Olona. “Siamo certi – dice il segretario provinciale Simone Longhini – che sia Pierluigi che Ester sapranno portare avanti con attenzione, responsabilità e dedizione i propri incarichi tenendo alta la bandiera di Forza Italia assieme ai valori liberali, popolari e riformisti che il nostro partito da sempre incarna all’interno della coalizione di centro destra. In questi anni – aggiunge Longhini – stiamo tornando ad essere presenti su tutto il territorio provinciale, anche dove da tempo non lo eravamo in modo strutturato..

A Gerenzano in particolare Forza Italia torna ad essere rappresentata anche in Amministrazione visto il ruolo di assessore di Borghi, che ha aderito al partito assieme ad altri amministratori comunali della città.

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