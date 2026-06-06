SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 5 giugno, grande attenzione per il maltempo con il crollo di un albero dal giardino di una scuola dell’infanzia, per la protesta delle famiglie contro la riduzione delle sezioni alla Zerbi e per la mobilitazione a difesa dei posti di lavoro nello stabilimento Electrolux. Spazio anche alla cronaca con un investimento stradale e al ricordo di una figura molto conosciuta del mondo corale cittadino.

Paura in città dove un grosso albero è caduto dal giardino dell’asilo finendo sui garage vicini. L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dei tecnici per mettere in sicurezza l’area.

Forte preoccupazione tra mamme e papà della scuola Zerbi che, con una lettera aperta, contestano la possibile riduzione delle sezioni. Le famiglie chiedono chiarimenti e maggiore trasparenza sulle scelte che riguardano il futuro dell’istituto.

Cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Gelso, storico presentatore del Coro Alpe e volto molto conosciuto nell’ambiente associativo e culturale locale.

Un ventinovenne è stato soccorso dopo essere stato investito in via Volta. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.

Ampia partecipazione al corteo e all’assemblea organizzati contro gli esuberi annunciati da Electrolux. Lavoratori, sindacati e istituzioni hanno ribadito la volontà di difendere l’occupazione e il futuro produttivo del sito.

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