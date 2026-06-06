I più letti di ieri: albero crollato sull’asilo, protesta per le sezioni alla Zerbi ed Electrolux in piazza contro gli esuberi
6 Giugno 2026
0
SARONNO – Tra le notizie più lette di ieri, venerdì 5 giugno, grande attenzione per il maltempo con il crollo di un albero dal giardino di una scuola dell’infanzia, per la protesta delle famiglie contro la riduzione delle sezioni alla Zerbi e per la mobilitazione a difesa dei posti di lavoro nello stabilimento Electrolux. Spazio anche alla cronaca con un investimento stradale e al ricordo di una figura molto conosciuta del mondo corale cittadino.
Paura in città dove un grosso albero è caduto dal giardino dell’asilo finendo sui garage vicini. L’episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi e dei tecnici per mettere in sicurezza l’area.
Saronno, grosso albero caduto dal giardino dell’asilo sui garage
Forte preoccupazione tra mamme e papà della scuola Zerbi che, con una lettera aperta, contestano la possibile riduzione delle sezioni. Le famiglie chiedono chiarimenti e maggiore trasparenza sulle scelte che riguardano il futuro dell’istituto.
Saronno, dura lettera aperta di mamme e papà: “Riduzione delle sezioni in arrivo alla Zerbi. Fare cassa sui bimbi è sconfortante. Serve chiarezza”
Cordoglio per la scomparsa di Gian Franco Gelso, storico presentatore del Coro Alpe e volto molto conosciuto nell’ambiente associativo e culturale locale.
Saronno, addio a Gian Franco Gelso, storico presentatore del Coro Alpe
Un ventinovenne è stato soccorso dopo essere stato investito in via Volta. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine per i rilievi e la gestione della viabilità.
Saronno: pedone investito in via Volta, soccorso un ventinovenne
Ampia partecipazione al corteo e all’assemblea organizzati contro gli esuberi annunciati da Electrolux. Lavoratori, sindacati e istituzioni hanno ribadito la volontà di difendere l’occupazione e il futuro produttivo del sito.
Electrolux, corteo e assemblea contro gli esuberi: istituzioni, lavoratori e sindacati “insieme per salvare i posti di lavoro”: foto e video
Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?
Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:
☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048
☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn
☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09