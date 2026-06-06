“Evidentemente Meloni e la sua maggioranza hanno paura di perdere le elezioni e soprattutto non si capisce quale sia il timore di reintrodurre le preferenze: i cittadini hanno il diritto di scegliere i propri rappresentanti. Colpisce la fretta con cui si vuole far partire l’esame di una proposta presentata appena una settimana fa. Ad Italia Viva piacerebbe vedere la stessa urgenza su salari, sanità, costo della vita e sostegno alle imprese.”

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