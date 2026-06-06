Legge elettorale, Gadda (IV): “Votiamo contro, Paese ha altre priorità”
6 Giugno 2026
ROMA – “Con salari fermi, liste d’attesa infinite, produzione industriale in calo e famiglie alle prese con il caro vita, l’unica urgenza del governo sembra essere cambiare la legge elettorale a un anno dal voto. Per questo Italia Viva voterà contro l’adozione del testo Bignami bis come testo base”, così Maria Chiara Gadda, vicepresidente dei deputati di Italia Viva, intervenendo in dichiarazione di voto in commissione Affari costituzionali alla Camera.
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