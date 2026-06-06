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SARONNO – Sabato 6 giugno 2026, secondo le previsioni di 3B meteo, la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con una tendenza a un miglioramento più deciso nelle ore serali grazie ad ampi rasserenamenti.

Nel corso della giornata il cielo si presenterà spesso nuvoloso, ma con momenti di apertura che consentiranno il passaggio del sole. Nelle ore notturne sono tuttavia attese deboli precipitazioni, con accumuli complessivi contenuti, stimati intorno a 0,5 millimetri. Le temperature resteranno su valori gradevoli, con una minima di 15°C e una massima di 24°C.

I venti soffieranno debolmente da nord-est durante il mattino, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare leggermente, disponendosi da est-sudest. Tra gli elementi da segnalare figura l’allerta meteo per pioggia, legata al passaggio di condizioni atmosferiche ancora instabili prima del miglioramento previsto in serata.

In Lombardia la situazione sarà variabile. Su molte aree della regione la mattinata vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e rovesci localmente temporaleschi soprattutto tra pedemontane, alte pianure e settore prealpino. Nel pomeriggio i fenomeni tenderanno progressivamente ad attenuarsi, lasciando spazio a schiarite sempre più ampie. In serata il tempo risulterà generalmente più stabile anche sul resto del territorio lombardo, con condizioni simili a quelle attese su Saronno.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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