SARONNO – “L’amministrazione non vuole rispondere alla mozione della Lega sulla Zerbi e si inventa interpretazioni del regolamento”. Inizia così la nota condivisa oggi dalla Lega Saronno in merito ai dubbi, alle preoccupazione dei genitori e del personale sul futuro dell’istituzione Zerbi.

“Il 29 maggio la Lega ha presentato una mozione sul futuro della Zerbi, ma questa mozione non è stata inserita all’odg del consiglio comunale dell’8 giugno, sebbene tale mozione sia stata depositata prima della riunione dell’ufficio di presidenza che si è tenuta il 1 giugno.

irrispettoso verso i cittadini non voler dare risposte alla mozione. Si è trovata una scusa per allungare i tempi di risposta. I cittadini dovranno aspettare un altro mese per avere una risposta? Se anche la risposta dovesse arrivare l’8 giugno, i consiglieri non potranno avere diritto di parola. Quanto sta accadendo è molto grave”.

E rincarano: “Non vengano a raccontare ai cittadini che il presidente del consiglio Licata stia applicando il regolamento perchè è una scusa bella e buona che serve solo per guadagnare tempo e non dare risposte immediate. Pare infatti che il presidente del consiglio Licata ritenga che le mozioni debbano essere presentate prima della ricezione della lettera di convocazione dell’ufficio di presidenza.

La Lega ritiene invece che tale interpretazione restrittiva del regolamento consiliare sia sbagliata, in quanto comprime i diritti dei consiglieri comunali che non hanno un termine temporale certo entro il quale poter inviare una mozione, in quanto non è dato sapere quando la convocazione verrà inviata.

Ne risulta che non ammettere la nostra mozione nell’odg del prossimo consiglio comunale è frutto di una scelta arbitraria e incoerente sia con il ruolo di garante che dovrebbe avere il presidente del consiglio Licata sia con la propaganda della sindaco Pagani che si riempie la bocca di ascolto.

Da sempre le mozioni presentate prima della riunione dell’ufficio di presidenza vengono inserite all’ordine del giorno del primo consiglio comunale utile. L’interpretazione restrittiva di Licata salva l’amministrazione dal fornire una risposta immediata”.

QUI IL TESTO INTEGRALE DELLA MOZIONE

Oggetto: Futuro dell’Istituzione comunale Zerbi e tutela della qualità dei servizi educativi comunali

Premesso che

a) l’Istituzione comunale Zerbi rappresenta una realtà fondamentale per il territorio cittadino, gestendo servizi educativi rivolti a oltre 500 bambini e alle rispettive famiglie;

b) dalle notizie recentemente apprese emergerebbe l’ipotesi di una riduzione di alcune sezioni delle scuole dell’infanzia gestite dall’Istituzione Zerbi;

c) tale eventualità risulterebbe oggetto di valutazione da parte degli uffici comunali attraverso differenti scenari organizzativi, nonostante il parere contrario espresso dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione;

d) ad oggi l’Amministrazione comunale non ha ancora chiarito ufficialmente la propria posizione rispetto al futuro assetto dell’Istituzione Zerbi e dei servizi educativi da essa erogati;

e) risulterebbe inoltre opportuno che l’Amministrazione riferisca in merito alle interlocuzioni intercorse con le rappresentanze sindacali relativamente alle ipotesi di riorganizzazione dei servizi;

Considerato che

a) negli anni precedenti alcune riduzioni di sezioni erano state adottate per il rispetto di vincoli normativi legati al numero minimo di iscritti previsto dalla normativa vigente;

b) le ipotesi oggi in discussione sembrerebbero invece derivare prevalentemente da valutazioni di natura economica e politica;

c) la riduzione del numero di sezioni comporterebbe inevitabilmente un aumento del numero di bambini per classe, con possibili ripercussioni sulla qualità della didattica, dell’attenzione educativa e dell’inclusione scolastica;

d) le famiglie stanno affrontando in questo periodo scelte importanti riguardanti il percorso educativo dei propri figli e meritano pertanto informazioni chiare e tempestive;

e) negli anni la città di Saronno ha sempre riconosciuto nell’Istituzione Zerbi un punto di eccellenza nell’ambito dei servizi educativi comunali;

f) eventuali interventi di razionalizzazione della spesa pubblica dovrebbero inserirsi all’interno di una strategia complessiva e strutturale sul futuro dell’Istituzione, evitando interventi frammentari che possano incidere negativamente sui servizi rivolti ai bambini e alle famiglie;

Il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

1. a chiarire ufficialmente, prima dell’avvio del nuovo anno scolastico, quali siano le intenzioni dell’Amministrazione in merito al futuro dell’Istituzione comunale Zerbi e all’eventuale riduzione delle sezioni delle scuole dell’infanzia; 2. a garantire il mantenimento della qualità, quantità e accessibilità dei servizi educativi erogati dall’Istituzione Zerbi;

3. ad evitare scelte esclusivamente economiche che possano determinare un peggioramento della qualità educativa o un aumento del numero di bambini per classe;

4. a predisporre un piano strategico complessivo per il futuro dell’Istituzione Zerbi che comprenda almeno:

a) una valutazione del modello organizzativo e di governance dell’Istituzione;

b) l’analisi di possibili sinergie con altri uffici e servizi comunali;

c) interventi strutturali finalizzati alla sostenibilità economica dell’Istituzione senza penalizzare bambini, famiglie e lavoratori;

d) il coinvolgimento del Consiglio di Amministrazione, delle rappresentanze sindacali e delle famiglie nei percorsi decisionali;

5. a riferire al Consiglio Comunale entro 60 giorni dall’approvazione della presente mozione in merito alle scelte adottate e agli indirizzi strategici dell’Amministrazione riguardanti l’Istituzione Zerbi.