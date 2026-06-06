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SARONNO – Forza Italia ha depositato una mozione urgente in consiglio comunale per chiedere chiarezza sul futuro dell’istituzione Zerbi e per impegnare sindaco e giunta a mantenere l’attuale offerta educativa e il numero delle sezioni oggi esistenti.

Le notizie circolate negli ultimi giorni e la forte preoccupazione manifestata dalle famiglie impongono una risposta immediata da parte dell’Amministrazione. Non è accettabile che centinaia di genitori siano costretti a rincorrere indiscrezioni senza ricevere informazioni chiare e ufficiali.

“Con la nostra mozione – spiega Lorenzo Azzi – chiediamo che il sindaco Ilaria Pagani riferisca urgentemente in consiglio comunale, renda pubblici tutti i dati relativi alle iscrizioni, ai costi e agli organici e chiarisca una volta per tutte se esista o meno un progetto di riduzione delle sezioni. La Zerbi rappresenta una delle eccellenze educative della nostra città e non può diventare il luogo nel quale scaricare eventuali difficoltà economiche o errori di programmazione. Un’eventuale riduzione delle sezioni non avrebbe conseguenze soltanto sulle famiglie, ma anche sul personale educativo, che si troverebbe a operare con classi più numerose e più difficili da gestire. Una situazione che rischierebbe inevitabilmente di compromettere quel livello di attenzione, qualità educativa e personalizzazione dei percorsi che da sempre costituiscono il punto di forza della Zerbi e il motivo per cui tante famiglie la scelgono”.

E rincara: “Se non esiste alcuna ipotesi di riduzione delle sezioni, l’Amministrazione lo dica subito e rassicuri famiglie e lavoratori. Se invece tale ipotesi è realmente sul tavolo, abbia il coraggio di spiegare ai cittadini le ragioni di questa scelta e le conseguenze che essa produrrebbe sulla qualità del servizio. Una cosa però è certa: i bambini non sono una voce di bilancio e il silenzio dell’Amministrazione non è più accettabile. Forza Italia continuerà a vigilare affinché le scelte che riguardano i bambini, le famiglie e il personale educativo saronnese siano assunte nella massima trasparenza e nell’interesse esclusivo della qualità dei servizi educativi”.

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