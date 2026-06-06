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SARONNO – Un volto conosciuto da generazioni di artigiani, costruttori e professionisti del territorio. La città piange Fernanda Cortelezzi, nota anche come “Nanda”, scomparsa all’età di 82 anni. Con lei se ne va una figura che ha lasciato un segno nel tessuto economico e umano della comunità saronnese.

Per molti anni Fernanda Cortelezzi è stata un punto di riferimento nel settore dei pavimenti e dei rivestimenti grazie alla sua attività in via San Giuseppe. Una realtà conosciuta ben oltre i confini cittadini, frequentata da imprese, professionisti e privati.

A renderla particolarmente stimata non erano soltanto le qualità imprenditoriali. Chi l’ha conosciuta la ricorda soprattutto per la tenacia con cui ha affrontato le sfide della vita e del lavoro, unite a una grande umanità.

In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e i ricordi che stanno circolando tra chi ha avuto modo di incontrarla nel proprio percorso professionale o personale. Molti sottolineano come Fernanda Cortelezzi abbia rappresentato un esempio di determinazione e serietà.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato commozione l’ultimo saluto si è tenuto a Saronno nella chiesa Prepositurale dei Santi Pietro e Paolo. giovedì 4 giugno.

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