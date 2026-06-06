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SARONNO – Una giovane motociclista di 21 anni è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto oggi, sabato 6 giugno, poco dopo mezzogiorno in via Varese.

L’allarme è scattato alle 12 quando, per cause in fase di accertamento, la ragazza è finita a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, inviata dalla centrale operativa Areu in codice giallo. Per la gestione della viabilità e i rilievi del caso sono stati allertati gli agenti della polizia locale.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, la ventunenne è stata trasportata all’ospedale di Saronno. L’arrivo al pronto soccorso è avvenuto alle 12,52. Le sue condizioni sono state valutate di media gravità.

Poche ore prima alle 10 in via Gemelli un altro incidente coinvolte un’auto e una moto in questo caso le persone soccorse dall’ambulanza sono state due un 65enne ed una 67enne anche se nessuno è stato trasferito all’ospedale.

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