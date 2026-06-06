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SARONNO – Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti sportivi più attesi dell’anno in città. Prenderà il via oggi alle 10 allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi la tradizionale 24×1 ora organizzata dal Gruppo amatori podismo Saronno. La manifestazione proseguirà ininterrottamente fino alle 10 di domenica, quando si concluderanno le ventiquattro ore di corsa sulla pista di atletica. Numeri importanti per l’edizione di quest’anno: sono infatti attese 58 squadre per un totale di 1.392 partecipanti, che si alterneranno sulla pista con la formula della staffetta.

Come sempre la manifestazione unirà agonismo e voglia di stare insieme. Accanto alle squadre che puntano ai migliori risultati sportivi, saranno presenti anche gruppi di amici e appassionati che vivranno l’evento come una festa dello sport e della condivisione. Per tutta la durata della manifestazione lo stadio si trasformerà in un vero e proprio villaggio podistico, con i gazebo allestiti dai vari team e un servizio bar a disposizione di atleti, accompagnatori e visitatori.

Non ci sarà soltanto la 24×1 ora. In contemporanea è infatti prevista anche la 24 ore individuale, riservata agli atleti che sceglieranno di affrontare da soli l’intera durata della competizione. Alle 4 di domenica mattina prenderà inoltre il via la staffetta di 6 ore, altra prova molto apprezzata dagli specialisti delle gare di endurance. Per il Gruppo amatori podismo Saronno si tratta di un appuntamento ormai storico, capace ogni anno di richiamare centinaia di sportivi e di animare per un intero fine settimana l’impianto sportivo di via Biffi.

06062026