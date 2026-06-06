SARONNO – Un pomeriggio di sensibilizzazione e condivisione nel cuore della città. Sabato 6 giugno, dalle 15, piazza Libertà ospiterà l’iniziativa organizzata dall’associazione Rete Rosa Odv per celebrare il quattordicesimo anniversario della sua attività a sostegno delle donne vittime di violenza.

Lo slogan scelto per l’evento è “Una tira l’altra, una salva l’altra”, un messaggio che richiama il valore della solidarietà femminile e dell’aiuto reciproco. Colorate e golose saranno proposte ciliege trasformando un semplice gesto conviviale in un momento di incontro e riflessione su un tema che continua a coinvolgere l’intera comunità.

Rete Rosa opera sul territorio saronnese dal giugno 2012 e in questi quattordici anni ha rappresentato un punto di riferimento per molte donne che hanno trovato ascolto, sostegno e orientamento nei percorsi di uscita dalla violenza. L’associazione svolge attività di accoglienza e supporto, promuovendo al tempo stesso iniziative di informazione e prevenzione rivolte alla cittadinanza.

L’appuntamento si svolgerà in piazza Libertà e sarà aperto a tutti. L’obiettivo è festeggiare un importante traguardo associativo ma anche mantenere alta l’attenzione sul contrasto alla violenza di genere, ricordando l’importanza delle reti di supporto e della collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini.

L’iniziativa è organizzata da Rete Rosa con il patrocinio del Comune di Saronno. I cittadini sono invitati a partecipare per conoscere più da vicino l’attività dell’associazione e condividere un momento di sensibilizzazione e vicinanza a una causa che riguarda l’intera comunità.

(foto archivio)