Primo piano

SARONNO – Un post sui social con la foto del dosso di via Colombo ormai spianato ha fornito le risposte sull’intervento viabilistico realizzato negli ultimi giorni dall’Amministrazione comunale. A sollevare il tema è stato Roberto Strada, ex consigliere comunale, che ha pubblicato l’immagine commentando: “Spianato il dosso di via Colombo. Attendiamo smentita e buona notizia dal consigliere Galli”.

La risposta non si è fatta attendere. A intervenire è stato il capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, Simone Galli, che ha fornito chiarimenti dopo essersi confrontato con l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Lattuada. “Mi segnalano la tua curiosità e volentieri ti rispondo: il precedente dosso realizzato in autobloccanti alla lunga non reggeva il traffico dei molti veicoli pesanti ed era ammalorato. Chiesto all’assessore Lattuada che assicura verrà rifatto il dosso con materiali e metodologie più consone”.

Dalle parole del capogruppo emerge quindi che non si tratta di una rimozione definitiva. Il manufatto esistente, deteriorato dal passaggio continuo di mezzi pesanti, sarebbe stato eliminato in vista della realizzazione di una nuova soluzione tecnica ritenuta più adatta alle condizioni della strada.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09