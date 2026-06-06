SARONNO – Un pomeriggio dedicato al riuso, alla sostenibilità e alla condivisione di competenze. Sabato 6 giugno torna a Saronno il Repair Cafè, l’iniziativa che permette ai cittadini di portare oggetti guasti o danneggiati e provare a ripararli con l’aiuto di volontari esperti, evitando così di sostituirli e riducendo gli sprechi.

L’appuntamento è dalle 14,30 alle 18,30 al Centro sociale Cassina Ferrara, in via Camillo Prampolini 2. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Il Tassello insieme al gruppo Repair Cafè Saronno.

L’idea alla base del progetto è semplice: molti oggetti finiscono tra i rifiuti per piccoli guasti che spesso possono essere risolti con una riparazione. Durante il pomeriggio i partecipanti potranno portare apparecchi, utensili e altri oggetti di uso quotidiano per ricevere supporto dai volontari e tentare di rimetterli in funzione.

Oltre all’aspetto pratico, il Repair Cafè rappresenta anche un’occasione per diffondere una cultura della riparazione e del consumo consapevole, favorendo il recupero degli oggetti e la riduzione degli sprechi. L’iniziativa punta infatti a valorizzare le competenze manuali e a promuovere comportamenti più sostenibili dal punto di vista ambientale.

La partecipazione è aperta a tutti. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected] oppure consultare il sito internet tassello.org.

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