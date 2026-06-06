Softball

SARONNO – Ultimo impegno prima della pausa per gli appuntamenti della Nazionale Elite e programma particolarmente interessante nel campionato di serie A1 di softball. La dodicesima giornata propone infatti sfide importanti sia per la corsa ai playoff sia per consolidare le posizioni nelle zone alte della graduatoria. Riflettori puntati soprattutto su Bollate e Saronno, protagoniste di due confronti che coinvolgono le prime quattro della classifica.

La capolista Quick Mill Bollate, leader del campionato con 21 vittorie e una sola sconfitta, ospiterà sabato pomeriggio il Mia Office Pianoro, attualmente quarto. Le bollatesi vogliono consolidare il primato prima della sosta e potranno contare sul rientro di Silvia Torre e sull’innesto della spagnola Beatriz Alonso. Assente invece Nicola Simpson, impegnata con la nazionale canadese.

Sfida di altissimo livello anche per l’Mkf Saronno, terza forza del torneo, che oggi alle 17 farà visita all’Italposa Forlì, seconda in classifica. Le romagnole precedono le saronnesi di quattro punti ma hanno disputato due gare in più. Per la squadra allenata da Willy Pino si tratta di un vero e proprio test in ottica playoff. «Sarà una sfida da playoff contro una squadra forte e piena di talento – ha sottolineato il tecnico saronnese – ma affronteremo queste partite con la convinzione di poter fare bene e giocare il nostro miglior softball». Per Saronno saranno Toniolo e Avery le lanciatrici partenti.

Impegno casalingo invece per la Rheavendors Caronno, che domenica dalle 13 riceverà le Thunders Castellana. Le caronnesi condividono attualmente il sesto posto con il Lacomes New Bollate e puntano a consolidare la propria posizione nella corsa alla post season. «Sarà una serie difficile contro un’ottima squadra – ha commentato il presidente Alfonso Turconi – ma siamo fiduciosi di disputare due buone gare». In pedana sono confermate Rusconi (foto) e Guevara.

Per il Lacomes New Bollate, impegnato sabato a Rovigo, l’obiettivo sarà invece quello di dare continuità ai recenti risultati e provare a rafforzare la propria posizione nella parte centrale della classifica.

Dopo questo turno il campionato osserverà una pausa per lasciare spazio agli impegni della Nazionale italiana Elite.

Programma 12ª giornata

Sabato 6 giugno

Ore 13.30: Itas Mutua Rovigo-Lacomes New Bollate

Ore 17: Italposa Forlì-Mkf Saronno

Ore 17: Quick Mill Bollate-Mia Office Pianoro

Ore 17: Bertazzoni Collecchio-Ares Safety Macerata

Domenica 7 giugno

Ore 13: Rheavendors Caronno Pertusella-Thunders Castellana

Classifica

Quick Mill Bollate 955 (21 vittorie, 1 sconfitta), Italposa Forlì 773, Mkf Saronno 650, Mia Office Pianoro 591, Lacomes New Bollate e Rheavendors Caronno Pertusella 500, Thunders Castellana 409, Itas Mutua Rovigo 318, Macerata 208, Bertazzoni Collecchio 136.

06062026