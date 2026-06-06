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SOLARO – Torna domenica 7 giugno uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di camminate e corse all’aria aperta. Dalle 8 il centro sportivo di corso Berlinguer ospiterà la quindicesima edizione della Strasolaro, la manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti e organizzata in collaborazione con Seim e Avis Solaro.

La giornata prenderà il via con il ritrovo dei partecipanti alle 8. Alle 8,30 è previsto il riscaldamento guidato da In X Aut, mentre la partenza è fissata alle 8,45 dal centro sportivo. I partecipanti potranno scegliere tra due percorsi, da 7 e 12,5 chilometri, ai quali si aggiunge anche un baby percorso dedicato ai più piccoli.

L’iniziativa rappresenta ormai una tradizione per la comunità solarese e richiama ogni anno centinaia di persone tra sportivi, famiglie e semplici appassionati che scelgono di trascorrere una mattinata all’insegna del movimento e della socialità.

Per quanto riguarda le iscrizioni, è possibile aderire direttamente al centro sportivo la mattina della manifestazione a partire dalle 8. Le iscrizioni di gruppo devono invece essere effettuate entro sabato 6 giugno. La quota di partecipazione è di 5 euro fino al cinquecentesimo iscritto, mentre scende a 3 euro dal cinquecentounesimo partecipante. Per i bambini sotto i 10 anni la quota è di 3 euro.

Come da tradizione, al termine dell’evento è previsto un rinfresco finale per tutti i partecipanti. Gli organizzatori hanno inoltre confermato che la manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio sport del Comune di Solaro al numero 02 96984238 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].

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