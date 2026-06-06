Cronaca

SARONNO – Bivacchi improvvisati e rifiuti abbandonati tornano a far discutere nell’area verde delle Tre Cascine, tra le zone della Selva, Colombara ed Emanuela. A rilanciare il problema è stato nelle scorse ore un frequentatore dell’area che, attraverso i social network, ha segnalato il ritorno di situazioni di degrado nonostante i precedenti tentativi di ripulire e recuperare la zona.

Secondo quanto riportato nel messaggio pubblicato online, l’intervento effettuato per “liberare” una parte dell’area naturale non avrebbe prodotto risultati duraturi. I bivacchi, infatti, si sarebbero ricostituiti nel giro di poco tempo e con essi sarebbero ricomparsi anche rifiuti e immondizie. “Il tentativo di liberare parte dell’area è fallito: i bivacchi si sono ricostituiti e con essi anche le immondizie” si legge nella segnalazione, accompagnata dalla preoccupazione per il futuro della zona verde. La zona interessata si trova nel contesto del Parco della Valle del Torrente Lura, un’area particolarmente apprezzata da escursionisti, ciclisti e famiglie, dove in passato non sono mancate segnalazioni legate ad abbandono di rifiuti e occupazioni improprie di spazi verdi.

Il tema del decoro e della tutela delle aree naturali resta dunque al centro dell’attenzione dei cittadini che frequentano quotidianamente il polmone verde tra Saronno, Solaro, Caronno Pertusella e i comuni limitrofi.

06062026