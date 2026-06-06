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TRADATE – Con l’arrivo del caldo estivo, la ricerca di luoghi rigeneranti e stimolanti per i gruppi di bambini e ragazzi diventa una priorità per educatori e responsabili di centri estivi. Il centro didattico Scientifico ed Eco Planetario di Tradate si propone come la meta ideale per una “gita fuori porta” all’insegna della natura, della scienza e del divertimento all’aria aperta.

Immerso nei fitti boschi del parco Pineta, il Centro offre un’area recintata di 16.000 mq perfettamente attrezzata con zone picnic, servizi igienici, acqua potabile e ampi spazi coperti, garantendo una giornata in totale sicurezza e al riparo dalla calura cittadina.

Un’offerta didattica “formato estate”

Per l’estate 2026, il team di divulgatori di Astro Natura ha progettato attività che uniscono il rigore scientifico alla spensieratezza ludica tipica della stagione:

Triathlon del bosco o delle stelle: Prove e giochi a tema naturalistico o astronomico per sfidarsi in allegria.

Trekking esperienziale: Una passeggiata di 6 km (pianeggiante e accessibile) intervallata da tappe ludiche alla scoperta delle peculiarità del territorio o del cosmo.

I custodi della selva: Un emozionante gioco di ruolo dal vivo ambientato nel bosco, dove druidi ed esploratori collaborano per una missione comune.

Le attività sono modulabili: è possibile optare per la mezza giornata (dalle 9.30 alle 12.30) o per la giornata intera (fino alle 16.30), tematizzando il programma in base all’età e agli interessi del gruppo.

Logistica e tariffe agevolate

Il Centro è strutturato per accogliere gruppi fino a un massimo di 75 partecipanti contemporaneamente, suddivisi in sottogruppi omogenei per età.

Costi : 10 euro per la giornata intera; 8 euro per la mezza giornata.

Gratuità : accompagnatori ed educatori entrano gratuitamente.

Accessibilità : la struttura è raggiungibile direttamente in pullman (fino all’ingresso del centro) o tramite una suggestiva passeggiata di circa 2 km dalla stazione ferroviaria di Abbiate Guazzone, seguendo le indicazioni per l’osservatorio astronomico.

Informazioni e Prenotazioni

Le giornate al centro didattico scientifico sono pensate per offrire un’esperienza immersiva dove il gioco diventa strumento di conoscenza. Considerata la disponibilità limitata dei posti e la necessità di organizzare al meglio i gruppi di lavoro, si invita a contattare la segreteria con anticipo.

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