Calcio 2′ cat, il Cistellum si aggiudica i playoff
7 Giugno 2026
VARESE – Cistellum corsara sul campo del Bosto, è finita 2-3. Oggi alle 18.30, al centro sportivo di via Tasso a Varese, la gara decisiva del triangolare di finale playoff di Seconda categoria.
I cislaghesi – oggi trascinati da Bonfrate e Geron che hanno segnato i primi due gol dei viola – hanno dunque vinto il girone, che definisce la graduatoria di eventuali ripescaggi in Prima categoria e dunque il sogno della promozione potrebbe presto concretizzarsi.
Risultati terzo turno playoff
24 maggio: Cistellum-Robur Legnano 1-1, 28 maggio: Robur Legnano-Bosto 2-3, 7 giugno: Bosto-Cistellum 2-3.
Classifica
Cistellum 4 punti, Bosto 3, Robur Legnano 1.
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(foto archivio: una formazione del Cistellum in questa stagione sportiva 2025-2026)
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