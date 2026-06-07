Calcio

VARESE – Cistellum corsara sul campo del Bosto, è finita 2-3. Oggi alle 18.30, al centro sportivo di via Tasso a Varese, la gara decisiva del triangolare di finale playoff di Seconda categoria.

I cislaghesi – oggi trascinati da Bonfrate e Geron che hanno segnato i primi due gol dei viola – hanno dunque vinto il girone, che definisce la graduatoria di eventuali ripescaggi in Prima categoria e dunque il sogno della promozione potrebbe presto concretizzarsi.

Risultati terzo turno playoff

24 maggio: Cistellum-Robur Legnano 1-1, 28 maggio: Robur Legnano-Bosto 2-3, 7 giugno: Bosto-Cistellum 2-3.

Classifica

Cistellum 4 punti, Bosto 3, Robur Legnano 1.

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(foto archivio: una formazione del Cistellum in questa stagione sportiva 2025-2026)

07062026